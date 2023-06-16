Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı, daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi.

‘Engelsİzciler’ projesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmeyi hedefliyor. Bu yıl 13-15 Haziran tarihleri arasında beşincisi düzenlenen etkinlikle 23 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Asparan Kamp Alanında yapılan ve Temel Liderlik Eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle ile engelli çocuklar farklı etkinliklere katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Engelsİzciler’ projesi projesi çerçevesinde izci adayı engelli bireylere yaz ve kış kampları, çevreyi tanıtıcı geziler, çeşitli farkındalık oluşturacak faaliyetler, şehirlerarası ve uluslararası izci kampları düzenlemeye devam ediyor.