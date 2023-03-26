Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Gelişim Merkezlerindeki engelsiz hobi kurslarında doğru nefes egzersizleri yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7’den 77’ye tüm vatandaşlara, resimden diksiyona, ritim ve enstrüman derslerinden yabancı dile kadar birçok alanda uzman eğitimci kadrosuyla dersler sunuyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engelsiz hobi kurslarında verilen halk oyunları dersinde, sağlıklı bir solunumun ilk şartı olan doğru nefes egzersizleri yapılıp, doğru nefes alma teknikleri hususunda eğitim gerçekleştirildi.