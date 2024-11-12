Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin STK’lar, dernekler, üniversiteler, kamu-kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu ‘Engelsiz Hizmet Komisyonu’ toplanarak engelli bireylerin sorunlarını ele aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, STK’lar, dernekler, üniversiteler, kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, engelli bireylerin yaşadığı problemler tek tek ele alınarak çözümü konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İyileştirme ve çalışmalar sürüyor

Toplantıda ilk olarak daha önce yapılan komisyon toplantısında alınan kararlar gözden geçirildi.

Toplantıya başkanlık eden Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, engelli vatandaşların erişilebilirliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Kent yaşamını engelsiz yaşam adına düzenlemek, çevremizdeki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına komisyon çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin kaldırım, rampa, yol düzenlemeleri, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli yollarını işgali gibi konularda uygulamaları ve planlamaları devam ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir, Erişilebilirlik Sertifikası alacak

Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren engelli çocuklar ve ailelere hizmet veren ‘Demirgül Mola Evi’, ‘Falez Mola Evi’ ve ‘Pınarbaşı Mola Evi ile Yavuz Özcan parkındaki Engelli Hizmet Merkezi, engelli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştıran uygulamaları sebebiyle Antalya Valiliği Başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Erişebilirlik Sertifikası” almaya hak kazandı” diye konuştu. Toplantıda ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak etkinlikler değerlendirildi. Etkinliklerde farkındalık çalışmalarının daha çok öne çıkarılması, farklı engelli gruplarının göz önüne alınarak etkinliklerin planlanması ve şehrin birçok noktasında görsel çalışmaların yapılmasına karar verildi.