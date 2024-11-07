Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi, Kasım ayı toplantısını, meclis başkanı Alper Şentürk yönetiminde başarıyla tamamladı. Toplantıya, Balıkesir’in çeşitli ilçelerinden gelen temsilciler ve ilgili paydaşlar katıldı. Toplantının ana gündem maddelerinde, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler, belediyeler arası iş birlikleri ve toplumsal farkındalık çalışmalarının hızlandırılması gibi önemli konular ele alındı.

Gündem Maddeleri Görüşüldü

Toplantının açılışında, meclisin faaliyet raporu sunuldu ve geçmişte gerçekleştirilen projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Alper Şentürk, Engelsiz Şehir Meclisi olarak Balıkesir’de engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Özellikle şehir içindeki engelli erişilebilirliği, ulaşımda karşılaşılan zorluklar ve toplumsal farkındalık konularında atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerle engelli bireylerin daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için fikir alışverişinde bulundular.

Toplantıda ayrıca, Erdek, Bandırma, Edremit ve Altıeylül ilçelerinden gelen temsilciler, kendi bölgelerinde yürütülen engelli dostu projeler hakkında da bilgi vererek, deneyimlerini paylaştılar. Bu paylaşımlar, diğer ilçelerde benzer projelerin hayata geçirilmesine yönelik motivasyon sağladı ve meclisin ortak bir vizyon oluşturmasına katkıda bulundu.

Toplantı Sonrası Keyifli Bir Akşam Yemeği

Toplantının ardından, gün boyunca yoğun bir şekilde çalışan meclis üyeleri ve temsilciler, birlikte keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldiler. Erdek, Bandırma, Edremit ve Altıeylül ilçelerinden gelen katılımcılar, yemeğin ardından birbirleriyle daha samimi bir ortamda sohbet ederek, iş birliklerini güçlendirdiler.