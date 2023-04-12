Isparta Belediyesinin engellilerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Emre Mahallesi Spor Kompleksi yanında hayata geçireceği Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi için çalışmalar başladı. Projenin uygulanacağı alanda inşaat için hafriyat alımına başlandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehre birçok proje ve yatırım kazandıran Isparta Belediyesi, yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu projelerden birisi de şehirdeki engellilerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi. Her türlü engel grubuna hitap edecek terapi eğitim ve sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak 8.560 metrekare inşaat alanına sahip merkezin ihalesi 110 milyon 990 bin 936 TL + KDV bedelle gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma, inşaatın yapılacağı Emre Mahallesi Spor Kompleksi yanındaki alanda hafriyat çalışmalarına başladı. Hafriyat alımının ardından Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi’nin temeli atılacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların zorluk çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirterek, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinin tüm engelli bireylere hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, engelli bireylerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, 12 adet Atölye ile 20 adet Toplu ve Bireysel Eğitim Odaları, Aile Danışmanlığı Birimleri, 0-7 Yaş Eğitim Birimleri, Hidroterapi Havuzları, Kapalı Spor ve Fitness Salonları gibi çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor.