Afyonkarahisar’da Engelsiz Gastronomi Merkezinde eğitim gören özel bireyler kurslarını tamamlayarak başarı belgelerini aldı.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor. Engelsiz Gastronomi Merkezinde özel bireylere yönelik bir süredir devam eden aşçılık kursunda eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı belgeler verildi. Çocuklara belgelerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya verdi.