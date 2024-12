Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından engelli bireylerle ilgili farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması amacıyla düzenlenen ‘Engelsiz Dünya Engelsiz Malatya’ programı renkli anlara sahne oldu.

Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan özel ihtiyaçlı bireyler, hareketli bir ortamda geçen programda doyasıya eğlenip güzel anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi, engellilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta Malatya Park AVM’de Empati Parkuru ve Sesli Topla Penaltı Atışlarıyla engellilerle empati kurulmasını sağlayan Yeşilyurt Belediyesi bu kez de oldukça renkli ve keyifli bir etkinlikte engelli çocukları ve aileleri buluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda yoğun ilgi altında düzenlenen ‘Engelsiz Dünya, Engelsiz Malatya’ programında keyifli ve hareketli anlar yaşandı. Saygı duruşu ve Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin işaret diliyle eşlik ettikleri İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, görme engelli Yusuf Çelik tarafından okunan Kuran’ı Kerim Tilaveti sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, engelliler haftasının, farkındalık oluşturmak, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Konuşmasının başında bazı programları dolayısıyla şehir dışında bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in selamlarını ileten Başkan Vekili Yakıcı, “Engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif ve eşit bireyler olarak yer almalarını bizler sonuna kadar destekliyoruz. “Engelsiz Dünya, Engelsiz Malatya” sloganımız tam da bu vizyonu yansıtıyor. Biz, Malatya’da yaşayan her bireyin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebileceği bir şehir bir Yeşilyurt hayal ediyoruz. Bu doğrultuda, engelli bireylerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha fazla yer alabilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Burada sahne alacak öğrencilerimizin yeteneklerini ve emeklerini sergileyecekleri bu etkinlik, sadece bir gösteri değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve başarı hikâyelerinin bir ifadesidir. Onların hayata kattığı değerler, hepimize ilham kaynağı oluyor. Sizlerin bu güzel çalışmaları, “engelsiz bir dünya” hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda bize umut ve güç veriyor” diye konuştu.

Etkinlikte sahne alan Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu, Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu, Recai Kutan Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ile İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından semazen gösterileri, müzik dinletileri ve işaret diliyle şarkılar seslendirildi.

Söylenen türkülere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşayan engelli bireyler, aileleri ve etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendi. Etkinlik, farkındalık ve dayanışma ruhunu yansıtan sahne gösterileriyle katılımcılara anlamlı bir gün yaşattı.

Engelli bireylerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte güzel bir gün yaşayan engelli bireyler ve dernek başkanları, kendilerine her türlü desteği veren Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.