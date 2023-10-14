Engelsiz erişimde Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 12 binası Kütahya Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 13 ayrı ödüle layık görüldü.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Kütahya Valiliği tarafından Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 7 birimin yöneticileri kendilerine sunulan belgeleri Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç’tan teslim aldı.

Buna göre, Altıntaş, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokullarının binalarının yanında Emet MYO’ nun hizmet binası, Gediz MYO’nun ana binası, Hisarcık MYO’nun hizmet ve eğitim binaları ile Tavşanlı MYO’nun eğitim binası, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 29 yapısı arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunun her yıl düzenlediği Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde adını birinciliklerle duyuran Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu yıl da çok sayıda ödül elde etti. Değerlendirmeler sonucunda bu yıl 6 binası engelsiz sosyokültürel faaliyetlere uygunluğu simgeleyen Mavi Bayrak ödülüne layık görülen DPÜ’de Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile Emet, Pazarlar ve Simav Meslek Yüksekokullarının yöneticileri düzenlenen törende Mavi Bayraklarını teslim aldılar