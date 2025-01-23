Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin özel bireylere yönelik hizmet veren merkezi Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, hem eğitim öğretim sürecinde hem de tatillerde faaliyetlerini sürdürürken, merkezi tercih eden veliler ve özel çocuklar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 4-12 yaş aralığında zihinsel engelli fiziksel yeterliliği bulunan özel çocuklara yönelik hizmetlerini özveri ile sürdürmeye yarıyıl tatilinde de devam ediyor. Fizyoterapist Murat Recep Gökyar, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde verilen hizmetlerden son derece memnun olduklarını ifade ederek, bir veli tarafından haberdar olduğu merkezden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gökyar; çocuk evini hayata geçiren ve hizmeti sürdüren hayırsever ile Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiği konuşmasında, “Buradaki hocalarımızın da yetkinliğini görünce biz buraya aynı zamanda bir kreş mantığıyla da geliyor, evladımızı buraya bırakıyoruz. Aslında eğitim alması için buraya getiriyoruz. Verilen hizmetten de gayet memnunuz. Buranın yapılmasına vesile olan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gökyar, verilen hizmetin kalitesinden ve ücretsiz olmasından dolayı çok memnun olduklarını sözlerine ekleyerek şunları kaydetti;

"Biz çok memnun kaldık. Buranın tamamen ücretsiz olması, hocalarımızın da yetkinliği, güler yüzlülüğü, işlerinde iyi olmaları bizi çok memnun ettiği için ben de çevremde gördüğüm bütün özel çocuklara burayı tavsiye ederim. Böyle bir hizmetten onların da haberdar olmasını isterim. Tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Özel öğrenciler de “burayı çok seviyoruz” ifadesinde bulunarak gerçekleştirilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Hafta içi 9.00-17.00 saatleri aralığında hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde, atipik otizm, otizm, mental reterdasyon, gelişimde gerilik, down sendromu ve benzeri alanlarda raporu bulunan özel çocuklara, çocuk gelişimci eğitmenler tarafından gelişim alanlarını ve günlük yaşam becerilerini destekleyen etkinlikler gerçekleştiriliyor. Aileler, kendilerine ve diğer aile bireylerine zaman ayırabilmeleri, özel ve resmi işlerini yapabilmeleri için özel çocukları çocuk evine güvenle emanet ederken, fiziksel yeterliliğe sahip zihinsel engelli, yüzde kırk ve üzeri engel raporu bulunan özel çocuklara yönelik, ara tatil döneminde de söz konusu hizmetlere ara verilmeden devam ediliyor.