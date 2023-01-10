Samsun Büyükşehir Belediyesi ’Engelsiz Ulaşım Aracı’ ile 2022’de sağlık, eğitim, kurumsal işler, sosyal aktiviteler gibi alanlarda ulaşım desteğine ihtiyaç duyan 4 bin 222 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ’Engelsiz Ulaşım Aracı’ ile 2022’de sağlık, eğitim, kurumsal işler, sosyal aktiviteler gibi alanlarda ulaşım desteğine ihtiyaç duyan 4 bin 222 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı filosunda bulunan “Engelsiz Ulaşım Aracı” ile engelli bireyler, başta hastane ve kamu kurumları olmak üzere istedikleri her yere ücretsiz ulaştırılıyor. Yoğun talep gören servis hizmeti sayesinde engelli vatandaşlar işlemlerini çok daha kısa sürede ve rahat bir şekilde yerine getiriyor. Bu kapsamda 2022 yılında engelli vatandaşların ulaşım isteği Engelsiz Ulaşım Aracı ile karşılandı. Bu hizmet ile başta sağlık, eğitim, spor ve kültürel olmak üzere her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkanı sağlandı.

Randevu sistemi ile çalışma

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Samsun’a hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan Engelsiz Ulaşım Aracı, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor. Bu araç ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı bu hizmetten 2022 yılında 4 bin 222 kişi yararlanıldı.

Araçta aynı anda 3 tekerlekli sandalyeli birey refakatçileri ile birlikte taşınabiliyor. Yıl içinde en çok talep de eğitim ve sağlık üzerine oldu. ISO ve TSE’nin belirlemiş olduğu engelli erişilebilirliğine uygun tüm donanımlara sahip araçların içinde engelli asansörü, bağlama aparatları ve özel tasarım kaldırma mekanizması yer alıyor. Bu mekanizma sayesinde engelli vatandaşların araca binmesi ve inmesi rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim kurumları, resmi kurumlar yanında sosyal etkinlikler için gelen talepler de Engelsiz Ulaşım Aracı ile karşılanıyor. Araç ile ayrıca havaalanı transferleri ve hastane çıkışlarına da destek olunuyor. Faydalanmak isteyen vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait çağrı merkezinden randevu alabiliyorlar.