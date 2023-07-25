İstanbul’da bir özel engelli bakım evinde yaşlı hastaya hakaret ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’den sert tepki geldi.

İstanbul’da özel bir engelli bakımevinde engelli hastaya hakaret ve şiddet uygulayan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayılması sonucu bakımevinin faaliyetlerine son verilirken, görüntülerde bulunan N.C isimli şahıs ise gözaltına alındı. Bakımevine tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’den tepki gecikmedi.

“Başka örnekler teşkil etmeyecek şekilde mahkum edilmesini diliyoruz”

Bakımevinde görevini yapması gerekirken hakaret ve şiddet gibi çirkin bir olayı gerçekleştirdiği için şahsın en ağır cezayı alması gerektiğini belirten Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, “Dün sanal ortamda gördüğümüz acı ve çirkin bir davranıştan dolayı bugün buradayız. Zaman zaman kendini bilmezler engelli kardeşlerimize yönelik çirkin saldırılarda bulunmaktadırlar. Dün de Silivri’de bir gözlem bakım evinde bakım yapması gerekirken, sevgiyle davranması, ilgiyle davranması ve görevini yapması gerekirken, isimsiz, çirkin isime layık görmediğimiz, o özel dedikleri bakım evinde bir kardeşimize çirkin davranışlar sergilenmiştir. Hatta ismini kullanmak istemediğimiz gibi, organlarına yumruk atarak arkadaşlarımızı hem rencide etmiş hem küçük düşürmüş hem de saldırmıştır. Bu nedenle bu bakım evini Aile Bakanlığı ve Valilik tarafından soruşturma açılarak kapatmasıyla birlikte bu çirkin saldırıyı yapan sanık şuan da gözetim altında. Biz bu sanığı mutlaka ve mutlaka ağır cezalarla cezalandırılmasını, başka örnekler teşkil etmeyecek şekilde mahkum edilmesini diliyoruz” dedi.

“Nefretle kınıyoruz”

Engelli hastalara uygulanan şiddeti kınadıklarını ve bu tür olayların yaşanmaması için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini aktaran Çelebi, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bu davranışı nefretle kınıyor, bu gibi olayların yaşanmamasını diliyoruz. Aynı zamanda biz bu davanın takipçisi ve müdahili olacağız. Savcılara, hakimlere sesleniyorum. Bu gibi davranışları cezalandırırken indirim uygulanmamasını diliyoruz. Aksi takdirde ciddi bir ceza almadığı zaman sanal ortamda bu davranışı görenler bunu örnek kabul eder. Örnek kabul ettiği gibi bu davranışa devam edecektir ” şeklinde konuştu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından engelli hastaların hakarete ve şiddete maruz kalması ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak yüreklerimizi sızlatan bir olayı kınamak ve kamuoyunu bilgilendirmek için buradayız. Silivri’de faaliyet gösteren Özel Bakımevinde meydana gelen ve engelli bireye yönelik şiddet ve hakaret içeren olayın derin üzüntü içerisindeyiz. Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını, adaletin tecelli etmesini bekliyor, bu davanın takipçisi ve tarafı olacağımızı belirtiyoruz. Bilindiği gibi Anayasamızda herkes için olduğu gibi engelli bireylerin korunmaları ve gözetilmeleri özel hükme bağlamıştır. İstanbul Silivri’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde meydana gelen şiddet ve hakaret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olaydan haberdar olan biz engelliler bu tür olayların tekrarlanmamasını, toplumun bilinçlendirilmesini, cezai müeyyidelerin arttırılmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Engelli bireylerin insanca yaşama hakkı her şeyin üzerindedir ve onlara yönelik şiddet, hakaret ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu tür insanlık dışı davranışları şiddetle kınıyor ve böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Engelli bakım merkezlerinde hizmet veren personelin görevi, sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde insan onuruna yakışır bir şekilde bakım sağlamaktır. Yaşanan olay, maalesef bu görevin ihmali ve ahlaki değerlerin unutulması sonucu ortaya çıkan acı bir olaydır. Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan kişinin engelli bir bireye yönelik şiddet ve hakaret içeren davranışı, tüm toplumu ve biz engellileri derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Bu acı olay vesilesiyle, engelli bireylere ve onların haklarına olan duyarlılığımızı Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak bir kez daha vurguluyor ve benzer durumların yaşanmaması için herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Engelli bireylerin topluma kazandırılması, desteklenmesi ve korunması, hepimizin sorumluluğundadır. Aynı zamanda, bu tür suçu işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve ceza indirim yapılmamalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve İstanbul Valiliği’nin olaya hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale etmesini takdir ediyoruz. Gerekli adli ve idari süreçlerin en kısa sürede tamamlanarak suçluların en ağır şekilde mahkûm edilerek adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bizler de bu davanın takipçisi, tarafı ve müdahili olacağız. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bu üzücü olay, daha fazla duyarlılık ve şuurla hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Engelli bireylere yönelik şiddeti ve hakareti reddediyor, herkesi birlikte daha insanca ve sevgi dolu bir toplum oluşturmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.