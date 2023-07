Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, engelli vatandaşlar ücretsiz olarak 5 yıldızlı otel konforunda tatil yapıyor. Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenme şansı buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylerin her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Samsun’da engelli vatandaşlar ve aileleri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz olarak tatil yapıyor. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesise gelen engellilerin özel asansör sistemiyle içine girebileceği bir havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor. İki kişilik odalarda engelli vatandaşlar bir refakatçisiyle birlikte aynı odada kalabiliyor. Talep edildiğinde engelli vatandaşlar, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor. Merkezde 3 gece 4 gün konaklayan vatandaşlar, sıcak havalarda havuza girerek tatilin tadını çıkarıyor.

“Hayran kaldık”

Sinop’tan 2 engelli çocuğuyla birlikte gelen Sezgin Kömeç, "Biz buraya hayran kaldık. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye’nin her yerinde olması gereken bir tesis burası. Tamamen engellilere özel hazırlandığı için bizim için muhteşem konforlu” dedi.

Engelli kızı ile birlikte merkezde kalan Ayşe Ergen, "27 yaşındaki engelli kızım için buraya geldik. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu uygulaması örnek olması gereken çok güzel bir uygulama. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

Engelliler için çok özel bir hizmetin verildiğini ifade eden Alper Aktaş ise “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu tesis bulunmaz bir nimet. Down sendromlu kızım ve kardeşim için geldik. Bayıldık buraya” şeklinde konuştu.

“Engelli bireylere özel”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylerin her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireyler ve aileleri için birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ancak en özel uygulamalarımızdan birisi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi. Engelli bireyler ve yakınları burada kendileri için hazırlanan bu özel tesiste tatil yapma, dinlenme imkanı buluyorlar. Her aşamasında onlar için hazırlanan, özel olarak dizayn edilen bir tesis. Burada konaklayan vatandaşlarımızdan çok güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için bu gibi özel çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.