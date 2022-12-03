Karabük’ün Safranbolu ilçesinde engellilerin sosyalleşmesine yönelik hayata geçirilen ve hazırlıkları tamamlanan Engelsiz Kafenin açılışı yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde engellilerin sosyalleşmesine yönelik hayata geçirilen ve hazırlıkları tamamlanan Engelsiz Kafenin açılışı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde engelli vatandaşlara yönelik proje çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatlarıyla Emek Mahallesinde bulunan hizmet binası engellilerin kullanımına sunulan kafeye çevrildi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Engelsiz Kafenin açılışı Belediye Başkanı Elif Köse’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Elif Köse, hazırlığı yapılan kafenin hem engelliler hem de engelli aileleri için çok önemli olduğunu belirtti.

Böyle bir mekanın açılışı için geç kalındığını ifade eden Köse, dezavantajlı vatandaşlara yönelik gerekli çalışmalar yapılması noktasında her türlü adımları atacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından kafenin açılışı kurdelesi kesildi. Engelli çocuklara resim ve el beceri noktalarında etkinlikler yaptırıldığı program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.