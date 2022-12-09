Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla köy okullarından 330 öğrenci sinemaya gönderildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla köy okullarından 330 öğrenci sinemaya gönderildi.

Alaplı Kaymakamlığının organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Ereğli ilçesindeki sinema salonunda, engelli bir bireyin hayatını konu alan "Buğday Taneleri" isimli filmi izlediler. Etkinliğe katılan Mollabey Orta Okul Öğrencilerinden Sema Duydu duygularını şöyle anlattı:

“Ben bu filmi ilk defa izledim. İnsanları engelli diye küçük görmememiz gerekiyor. Onlara daha iyi davranmalıyız. Örneğin biz ileride engelli olabiliriz. Bu film engelli bir kızın neler yapabileceğini anlatıyor. Engelliler istediği her şeyi yapabilir. Engelliyim diye hayat küsmemeleri gerekiyor. Resim çizebilir, kitap okuyabilir, yazı yazabilir, istediği her şeyi yapabilir. Engelli ona kişi hayata küsmemeli, hayata daha çok bağlanmalı. Filmi izlediğim zaman çok duygulandım. Buraya gelmek, burada olmak iyi bir duygu benim için. Bu etkinlikler bizim bilgi sahibi olmamızı sağlıyor, ufkumuz açıyor.”