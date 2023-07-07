Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, düğün salonlarının engellilere uygun olmadığını belirterek, birçok engellinin bu konuda mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Düğün salonlarında engelli asansörü ve engelli parkuru bulunmadığını belirten Efe, " Düğün salonları engellilere uygun değil. Birçok düğün salonunda engelli asansörü, engelli parkuru ve merdivenlerde korkuluklar bulunmuyor. Engellilerin hakları ihlal ediliyor, her insanın sosyalleşme, eğlenme ve yakınlarının güzel günlerini paylaşma hakkı vardır, ancak bizler bu haklardan yararlanamıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Düğün salonları engellilere uygun inşa edilmeli bu konudaki Erişebilirlik denetimleri artırılmalıdır" dedi.