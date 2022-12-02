Eskişehir Valiliğinin himayesinde, engelli vatandaşların kullandıkları araçları ücretsiz tamir ettirebileceği “Engelli Araçları Bakım ve Tamir Atölyesi” açılışı yapıldı.

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, engelli vatandaşların kullandıkları araçları ücretsiz tamir ettirebileceği “Engelli Araçları Bakım ve Tamir Atölyesi” açılışı yapıldı.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliği yaptığı atölyede, öğrencilerin eğitim alarak engelli araçların bakım ve tamirini yapmaları hedefleniyor. Açılış töreni Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Cafer Pişkin ve Başkan Yardımcısı Yusuf Girat’ın katılımı ile gerçekleşti. Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ve Milli Eğitim Müdürü Töre engelli vatandaşlarla birlikte atölyeyi gezdi. Dünya Engelliler Günü öncesinde açılışı yapılan atölyede, engelli vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak hizmet verilecek.

“Yapılan hiçbir şeyi biz yeterli görmüyoruz, bu bir yolculuk”

Engelli bireylerin sorunlarına farkındalık oluşturulmasına dikkat çeken Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Engelli bireylerin toplum adaptasyonları, daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmeleri, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletlerce alınan kararla ‘3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’ ilan edilmiştir. Engellilerin karşı karşıya oldukları sorunlar, hak ve mücadeleleri, günümüz dünyasının en önemli meselelerinden biri olmuştur. Ülkemizde Engelliler Kanunu ile başlayan engelli vatandaşların yaşama olan katkıları son yıllarda giderek artması sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan etmesi ile birlikte engelli vatandaşların kamu ve özel kurumlara olan faydaları ve erişilebilirlikleri zirve yapmıştır. Ancak yapılan hiçbir şeyi biz yeterli görmüyoruz, bu bir yolculuk. Hayat gelişiyor, engellilerimizin bu gelişen hayattan tam anlamıyla yararlanabilmeleri için, onlara o zamana uygun faydalanma yol ve yöntemlerini ortaya koymak biz idarecilerin birincil ve en önemli görevimiz. Hepimiz engelli olan kardeşlerimizin yanında bir engelli adayıyız. Dolayısıyla biz engelli vatandaşlarımız için bir şey yapmıyoruz. Biz kendimize bir şeyler yapıyoruz. Onlar mutlu olduğu müddetçe biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“İsteklerini yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum”

Atölyenin açılışında konuşma yapan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, “Engellileri kendimize bir yakın dost, kan bağı değil ama can bağı kurduğum dostlar olarak kabul ederek isteklerini yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu konuda bize öncülük yapan saygıdeğer valime, gönül bağı köprüsüyle engelli ailelerimizin yanında olan saygıdeğer Dr. Didem Ayyıldız hanımefendiye, çalışma arkadaşlarıma, Atatürk Meslek Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Şu anki açılış da bence Eskişehir adına çok güzel oldu”

Atölyenin açılmasının öneminden bahseden engelli bir vatandaş olan Emre Örler, “Bu atölyenin açılmasına engelli arkadaşlar olarak çok sevindik. İnşallah iyi ve güzel şekilde devam eder. Bizim engelliler olarak en büyük sorunumuz akü. Şu anki açılış da bence Eskişehir adına çok güzel oldu. Bu işlerin nasıl yapıldığını bilmeyen engelli arkadaşlarımız için de çok güzel olacak. Bazı şeyleri kendimiz de öğrenmiş olacağız. Hepimiz çok mutluyuz şu anda” şeklinde konuştu.