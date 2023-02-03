Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel bireyler için yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 adet tekerlekli sandalye düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı. Çocuklar başta olmak üzere tüm özel bireylerle yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, yaklaşık 100 akülü aracın da önümüzdeki günlerde Almanya’dan gönderileceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel bireyler için yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 adet tekerlekli sandalye düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı. Çocuklar başta olmak üzere tüm özel bireylerle yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, yaklaşık 100 akülü aracın da önümüzdeki günlerde Almanya’dan gönderileceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi, Engelsiz Taksi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel özel bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. “Engelsiz Trabzon” anlayışıyla tüm projelerde özel bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Başkan Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti. Engelli araç dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin, Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende söz alan Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan, karşılaştığı manzara karşısında memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu hizmeti sizlere getirebildiğimiz için ben ve yönetimdeki arkadaşlarım aşırı derecede duygulandık. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldiklerini dile getirerek, “Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin önemli bir ölçütü, engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve kolaylıklardır. Bu manada Cumhurbaşkanımız riyasetinde son 15-20 içerisinde Türkiye’de engelli vatandaşlarımıza dönük gerçekleştirilen hizmetler, sağlanan imkanlar hakikaten takdire şayan. Biz 20-30 sene önce Avrupa’ya gittiğimizde orada engelli insanlara sağlanan imkânları gördüğümüzde gıptayla bakardık. Bugün elhamdülillah bizim ülkemizde de engelli kardeşlerimize bu manada çok önemli dokunuşlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Zorluoğlu, yaklaşık 100 akülü araç da önümüzdeki günlerde Almanya’dan geleceğini kaydederek, “Geçen hafta Paris’teydim. Orada Paris61 Derneği’nin değerli başkanı ve yönetimi bizlere çok ilgi gösterdi. Çok güzel bir gece düzenlendiler. Gecede 2 bine yakın hemşehrimiz vardı hepsi sizlere selamlarını iletti. O gecede bugün sizlerle buluşturacağımız akülü araçlar temin edildi. Yurt dışındaki hemşehrilerimiz bu hassasiyeti gösterdiler ve Trabzon’daki engelli kardeşlerine hediye gönderdiler. Değerli Başkanımıza ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. 90 akülü araç 20 tane de tekerlekli sandalye gönderdiler. Yaklaşık 100 akülü araç da önümüzdeki günlerde Almanya’dan gelecek. Akülü araca ihtiyaç duyan her bir engelli kardeşimize bu imkanı sağlayacağız. Bu tür programlarda ben de çok duygulanıyorum. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın da çok emeği var. Daire başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Teşrif eden tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Paris61 Dernek Başkanı Avni Başkan ve hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Zorluoğlu, törene katılan herkesle tek tek ilgilenirken, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.