Samsun Çarşamba Belediyesince organize edilen ve Hollandalı bir iş adamı tarafından hibe edilen tanesi 15 bin euro değerindeki akülü araçlar, engelli vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Samsun Çarşamba Belediyesince organize edilen ve Hollandalı bir iş adamı tarafından hibe edilen tanesi 15 bin euro değerindeki akülü araçlar, engelli vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Çarşamba’da 88 ayrı dezavantajlı vatandaşın yaşamına iz bırakmak adına kolları sıvayan Çarşamba Belediyesi ilçede belirlediği yürüme engeli bulunan vatandaşlara akülü sandalye hediye ediyor. Hollandalı iş adamı Ron Gezelle tarafından hibe edilen araçlar teker teker sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

"Günlerce uyku uymadık"

Abdullah Paşa Meydanı’nda toplanan vatandaşlara araçları Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ron Gezelle ve gurbetçi Olgun Aydoğan teslim etti. Kimi vatandaşlar bugünü heyecanla bekledikleri için günlerce uyku uymadıklarını kimileri ise istedikleri yere rahatça gidebilecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada, "88 kişinin hayatına dokunmak için Ron Gezelle ve Olgun Bey ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Çarşamba ilçesinden hem başka ilçelerden hem de Samsun’un dışından da vatandaşlarımız buraya gelerek hayatlarında iz bırakacak anahtarları teslim alıyorlar. Bunların tamamı Ron Bey tarafından ülkemize hibe edilerek sponsorlarımız aracılığıyla getirildi. Pazar günü Koray Avcı konseri ile hepsini dağıtmış olacağız. Tamamen Türkiye’de örnek olmasını istediğimiz bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

Ron Gezelle ise çok mutlu olduğunu söyledi. Akülü araçların tamamı pazar günü düzenlenecek programla engellilere verilecek.