Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüşen Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bürokrat, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yardım amacıyla düzenlenecek futbol maçına davet ederek forma hediye etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüşen Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bürokrat, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yardım amacıyla düzenlenecek futbol maçına davet ederek forma hediye etti.

Çatalağzı Engelliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalığı arttırmak ve engelli bireylere yardım amaçlı 4 Aralık Pazar günü Fener sahasında düzenlenecek futbol maçına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’i de davet etti. Ziyarette, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş, dernek üyesi Gülhan Çetin de hazır bulundu. Müsabakayı 4 Aralık’ta yaparak Dünya Madenciler Günü’nü de kutlayacaklarını ifade eden Albas, “Bu özel günümüzde bize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Hakan Yeşil’e teşekkür ederim. 4 Aralık olması nedeniyle formamıza, madenci bareti fotoğrafı ekleyerek ‘Şehit madencilerimizin anısına’ yazdırdık. Bu yıl ki etkinliğimiz vesilesiyle başta tüm maden şehitlerimiz olmak üzere Bartın’daki maden şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyorum.” dedi.

Genel Başkan Yeşil, formayı alarak bu anlamlı düşüncelerinden dolayı Albas ve yönetim kurulunu tebrik etti. Engelli bireylere ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Yeşil, “Bu yılki etkinliğinizde maden şehitlerimizi unutmadığınız için teşekkür ederim. Bu forma bizim için çok anlamlı. Davetiniz için teşekkür ederim.” dedi.