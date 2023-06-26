Engellilere uygun tatil çalışmasıyla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 18 otelin engellilere yönelik hizmetlerini inceleyen Herkes için Turizm Derneği, elde ettikleri bilgileri web sitelerinde yayınladı. Bu sayede engelliler, tatile gitmeden oteller hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Çalışmalarını engelli bireylerin taleplerine yönelik olarak gerçekleştiren Herkes için Turizm Derneği, engelli bireylerin tatil yapmak istediklerinde kendilerine uygun hizmetlerin olup olmadığını takip edecekleri bir web sitesinin olmadığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Engellilere Uygun Tatil projesinin ortaklarından biri de Mavi Bayrak Türkiye Temsilciliği oldu. Çalışmada Antalya ve Muğla’dan dört, Aydın’dan iki, İzmir’den beş, İstanbul’dan bir ve Nevşehir’den iki otel olmak üzere toplam 18 otel yer aldı. Oteller, engelli dernek üyeleri tarafından ziyaret edilerek incelenip fotoğraflandı. İnceleme kriterleri ise Alman Herkes İçin Turizm Kurumu, Avrupa Engelsiz Turizm Ağı, Türkiye’deki erişilebilirlik ve turizm yasal düzenlemeleri ile derneğin deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlandı. Oluşturulan kriterlerde tesise ulaşım, binaya giriş, lobi, resepsiyon, koridorlar, asansör, odalar, banyo, sosyal donatı alanları, kapalı havuz, SPA ve sauna, açık havuz, plaj, toplantı salonu, sergi ve fuaye alanları ve personel eğitimine ilişin yaklaşık 200 soru ve cevapları bulundu. Elde edilen bilgiler, derneğin https://herkesicinturizm.org/kayit-kategori/oteller/ olan web sitesinde yayınlanarak engellilerin bilgisine sunuldu.

Erişilebilir turizm alanında çalışan tek dernek

Herkes için Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, “Derneğimiz; turizm faaliyetleri, kültür sanat ve spor etkinlikleri aracılığı ile engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2013 tarihinde kuruldu. Derneğimiz erişilebilir turizm alanında çalışan tek dernektir. Kuruluşumuzdan bugüne Efes, Bergama, Çanakkale şehitlikleri gibi tarihi yerlere profesyonel rehber eşliğinde ziyaretlerde bulunduk. İzmir’de bulunan Arkeoloji Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ve benzeri müzeleri ziyaret ettik. Üniversitelerde, erişilebilir turizmle ilgili farkındalık sağlamak için seminerler yaptık. Bundan sonraki projelerimiz, benzer çalışmalar yürüten ve akreditasyon yapan uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak daha fazla kitleye ulaşmak olacaktır. Herkes İçin Turizm Derneği olarak bu çalışmada bize destek veren Sivil Düşün’e Türkiye Çevre Eğitim Vakfına ve katılım gösteren bütün otellere teşekkür ediyoruz” dedi.