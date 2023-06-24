Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticileri Fatma Düzün, Ayça Yoraz ve Hülya Uslu tarafından Bozyazı Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği üyelerine yönelik açılan kurslara katılan bireyler ve ailelerine piknik etkinliği düzenlendi. Belediye Barınak Parkında düzenlenen programda açık havada gönüllerince eğlenen engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Usta öğretici Fatma Düzün: “Bozyazı Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’nde engelli vatandaşlarımızın eğitsel, sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler ile toplum hayatı ile bütünleşmesini sağlayıcı çalışmalar yapıyoruz. Bu tür etkinliklerimizle onlara, içimizden biri olduklarını göstermek istiyoruz. Bu anlamda düzenlediğimiz piknik son derece faydalı oldu. Hem engellilerimiz ve onların aileleri ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulduk hem de engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlendiler. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Onların yüzündeki gülümseme ve gözlerindeki mutluluk verdiğimiz tüm emeklere yetiyor. Piknik organizasyonuna katılan tüm engelli kardeşlerimiz ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Piknikte gönüllerince eğlenerek vakit geçirme fırsatı bulan engelli bireyler ve yakınları, pikniğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.