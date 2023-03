Tepebaşı Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile yürütülen Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ile down sendromlu bireylerin iş hayatına kazandırılması için özel eğitim veriliyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi down sendromlu bireylerin iş hayatına kazandırılmasına önayak oluyor. OSB’de bulunan Engelliler Montaj Atölyesi’nde Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nda ‘Ön İmalat Elemanı’ olarak eğitim alan downlu bireylerin sosyalleşmesi ve iş ortamına hazırlanması sağlanıyor. Çalıştıkları atölyelerde çeşitli fabrikalar için yedek parça montajı ve paketlemesi yapan bireyler kendilerini iyi hissettiklerini dile getirirken, iş hayatında ekili olabildikleri için de mutlu olduklarını söylüyor.

“Bağımsız olarak hayatlarına devam edebilecek hale geldiklerini tüm dünyaya ispatlıyorlar”

Tepebaşı Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi Engelliler Montaj Atölyesi öğretmeni Fatma Kırkses, down sendromlu bireylerin burada aldıkları eğitimler sonrası gelecekte kendi kendilerine yetebilecek hale geldiklerini söylüyor. Çocukların burada hayata kazandırılması çalışılırken, fabrikalara da insan gücü sağlandığını dile getiren Kırkses, “Burada özel gençlerimiz mesleki eğitim alıyorlar. 21 Mart Down Sendromlular Günü’ne özel 2 öğrencimiz ile birlikteyiz. Burada down sendromlu öğrenciler ile birlikte diğer özel ihtiyacı olan bireyler de mesleki eğitim alıyorlar. Eskişehir sanayisine insan gücü yetiştirmek için burada mesleki eğitimler veriyoruz. Burada eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz de ileride bağımsız bir hayata adım atabilmeleri için istihdama yönelik eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 25 ila 30 civarında eğitim alan ve istihdam edilen öğrenci var. Aileler oldukça mutlu çünkü ‘İleride biz olmayınca çocuklarımız ne yapacak?’ diye düşünmeye gerek kalmıyor. Maalesef günün şartları bu düşünceyi gerektiriyor ama burada eğitim gören bu çocuklar ailelerinden sonra da bağımsız olarak hayatlarına devam edebilecek hale geldiklerini tüm dünyaya ispatlıyorlar” dedi.

“Buraya geldiğim zaman mutlu ve huzurlu hissediyorum”

Engelliler Montaj Atölyesi’nde eğitim alan Şeyma Nur Hanay, çalışırken çok eğlendiğini söyledi. Öğretmenine ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür eden Hanay şöyle konuştu:

“Bu atölyede günler çok eğlenceli geçiyor. Burada düğme takıyoruz, kes biç yapıyoruz ve kutu montajlıyoruz. Vaktimizi iyi geçiriyoruz, çalışıyoruz, kitaplar okuyoruz ve eğleniyoruz. Buraya geldiğim zaman mutlu ve huzurlu hissediyorum. Fatma hocayı ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti ve onun sayesinde yeni şeyler öğrendim. Fatma hocaya ve Ahmet Ataç’a sevgilerimi gönderiyorum, teşekkür ediyorum."

“Gün içerisinde arkadaşlarla sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz, şakalaşıyoruz ve eğleniyoruz”

Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışırken sürekli yeni şeyler öğrendiğini kaydeden Uğurcan Elmalı, burada geçirdiği günlerde eğlendiğini de ifade etti. Çalışmaktan arta kalan vakitlerinde sosyalleştiğini söyleyen Elmalı, “Burada ayak sabitleyici, düğme, karton ve demir malzemeleri montajlıyoruz. Şuan düğme yapıyorum, telleri aparata monte edip kutuya koyuyorum. Çalışırken çeşitli malzemeleri hazırlıyor ve montajlıyoruz. Gün içerisinde arkadaşlarımla sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz, şakalaşıyoruz ve eğleniyoruz” şeklinde konuştu.