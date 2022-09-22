Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi, düzenlediği geniş katılımlı toplantı ile yeni sezona merhaba dedi.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi, düzenlediği geniş katılımlı toplantı ile yeni sezona merhaba dedi.

Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içerisinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2022-2023 sezonu çalışmalarına start verdi. Bursa Kent Konseyi Koza Salon’da düzenlenen toplantıya; Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Burkent Genel Müdürü Ahmet Avcı, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyeleri, engelli dernekleri başkanları ve üyeler katıldı.

Yeni sezona merhaba toplantısı, Engelliler Meclisinin tanıtımı, geçmiş ve yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme ile başladı.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, “Bursa’mıza ve ülkemize örnek çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla halka dokunup, neye ihtiyaçları varsa onu sizlere sunmaya çalışıyoruz. Eğitim ihtiyacınız ise kurslar, eğlence ise konserler, sosyalleşmek için ise geziler, haklarınıza erişemiyor iseniz çalıştaylar düzenliyoruz. Daha fazla katılımcı, daha fazla kişiye dokunmak, daha renkli kitleyi barındırmak, daha verimli toplantılar geçirmek için. Sizler bizleri buralarda yalnız bırakmadıkça, bizlerin sesleri daha gür çıkacak, daha faydalı işler yapacağız” dedi.

Engelliler Meclisi tarafından gerçekleştirilen kurslara, (https://www.bursaengellilermeclisi.org/yenidonem) linkinden başvuru yapılabiliyor.