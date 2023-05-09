Bozüyük’te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Programa İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Alper Soner Serin, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Okul Müdürü Faruk Aydın yaptı. Konuşmasında “Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır.” diyen Okul Müdürü Aydın Engelliler Haftası’nın önemini vurgulayarak “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir.

Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece 1 gün değil, her gün yanlarında olmalıyız. Unutmayın engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.” dedi. Okul Müdürü Aydın’ın konuşmasının ardından öğrenciler hazırlamış oldukları birbirinden renkli dans gösterilerini büyük bir heyecanla sahneledi. Programda ayrıca şarkı sunumları, öğrencilerin hazırladığı video gösterimi ve ritm gösterisi yer aldı.