Zonguldak’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Tören öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri madenci anıtından başlayarak, Valilik binası önüne yürüdü. Törene; Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait birimler, Milli Eğitim Şube Müdürlükleri ve Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şube üyeleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nının okunmasıyla başladı.

Ardından günün anısına Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi tarafından tören alanına çelenk koydu.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, “Bilindiği gibi on altı Mayıs dünyada engelliler haftası olarak biliniyor. Tabii ki bu haftanın ana amacı engellilerin sorunlarını dile getirmek, bulundukları yaşadıkları şehir, kasabalardan, sorunlarını getirerek çözümüne yardımcı olmak. Bizler de bugün her yıl olduğu gibi yine engelli camiamızın yaşadığı sıkıntıları kısa olarak dile getireceğiz. Bildiğin gibi altı Şubat iki bin yirmi üç tarihinde ülkemizde yaşanan büyük depremden sonra Türkiye genelindeki engelli sayımızla çok fazlalaştı. Yani yeni engelli insanlar bu camiaya katıldı. Bunlar da yaşamlarını bu engelli hallerine devam ettirmek zorunda kaldılar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Engellilere yapılan hizmetler her şeyden önce insan olarak, sosyal devlet olarak devletimizin engellileri ayrımcılık uygulayarak gereken katkıları vermesi gerekiyor. Biz burada iki üç yıldır aynı şeyleri söylüyoruz ama maalesef tabii ki bunlarda bir adım atılmadı. Birincisi rapor olayımız. Ikincisi ise engelli maaşlarındaki kriterler bir de sosyal güvenlik kurumu engelli medikal malzemelerine verdiği katkıların yıllar önceki oranda devam etmesi, engelli arkadaşlarımızın bu malzemeyi temininde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Inşallah on dört Mayıs’ta yapılacak olan seçimden sonra yeni dönemde kurulacak olan hükümetle meclisimiz inanıyoruz ki bu sorunların çözümünde adım atacaklardır. Ayrıyeten biliyorsunuz yani istihdam noktasında devletimiz tabii ki engelleri kamuda istihdam etmek için gerekli atamaları ocak ayında iki bin dört yüz kişi atadı. Ayriyeten on, on gün önce yine engelli bekleyen engelli öğretmenlerimizden üç bin beş yüz engelli öğretmenimiz atandı. Sayın Cumhurbaşkanımız programında atanamayan yani bin küsür tane daha engelli arkadaşımıza da atanacak orada müjde verdi. Tabii bunlar güzel şeyler. İnşallah kamuda açık bulunan engelli kadrolarının bir an önce doldurulması bir engelli camiası olarak talep ediyoruz. Çünkü engellilerin yaşamları normal kişilerden”dedi.

Programın hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.