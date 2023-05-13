Engelliler Haftası kutlamaları, dün gerçekleşen salon programının ardından bugün de şehir parkındaki açık hava şenliğiyle devam etti.

Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından düzenlenen açık hava şenliğinde özel eğitim öğrencileri, kurulan stantlarda tasarladıkları ürünleri sergiledikten sonra oyunlar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in de katıldığı şenlikte özel eğitim okullarının bilim ve sanat sergileri incelendi. Sergi çalışmaları hakkında bilgi veren öğrenciler daha sonra çiçek ve fidan dikme etkinliğine katıldı. Etkinliğin devamında özel eğitim öğrencileri, akülü arabalar, model uçaklar ve uçurtmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Engelliler Haftası Şenliği, yerel müzisyenler tarafından verilen konser ve Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dans gösterileriyle sona erdi.