Engelli Birimi ve Engelli Kayak Kulübü tarafından 10-16 Mayıs Engelli Haftası münasebetiyle “Engelliler Haftası” programı düzenlendi.

Engelliler haftası münasebetiyle Engelli Birim Koordinatörü Prof. Dr. Papatya Karakurt, Engelli Kayak Kulübü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cemalelttin Budak koordinatörlüğünde “ Engelliler Haftası” adlı konferans gerçekleşti.

Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferans, Erzincan Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Serdar Demirci’nin konuşmalarıyla başladı. Daha sonra konferansta Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Budak, Özel Eğitim Uzmanı Zekiye Dilek ve Engelsiz Yaşam Birimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Betül Canbaba tarafından Engelliler Haftasıyla ilgili hazırlamış oldukları sunumlar yapıldı.