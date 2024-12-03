Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile engelli personele yönelik bir program düzenlendi.

Program, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kamu kurumları arasında engelli personel istihdamında önde gelen kurumlar arasında olduklarını kaydeden Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, sağlık tesislerinde birçok alanda görev yapan engelli personelin bulunduğunu dile getirdi. Engelli personelin rahat bir şekilde çalışabilmesi için tüm imkan ve tasarrufları kullandıklarını belirten Özdemir, “Engelli olmak, çalışmaya ve üretmeye engel değil. Bizler de idareciler olarak sizlerin aramızda olmasından mutluyuz ve en rahat şekilde çalışmanız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Tüm engelli personelimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürü Özdemir ve SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, programa katılan engelli personele karanfil dağıtarak günlerini kutladı.