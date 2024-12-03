Kastamonu’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kastamonu’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle ve vatandaşların katılımıyla "Engelsiz Kastamonu Yürüyüşü" düzenlendi. Farkındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe, üniversite öğrencileri ile engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Kışla Parkı’nda bir araya gelen kalabalık, ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe bazı engelli vatandaşlar ise tekerlekli sandalyelerle katıldı. Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu tarafından çelenk sunuldu.

Yürüyüşün ardından konuşan Yolasığmazoğlu, “Kastamonu engellileri tek bir amaç ve tek bir hedef için yıllardır gayret gösteriyor. Engelliler eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve sosyal yaşama katılımda yaşadığı sorunların çözümü için mücadele ediyor. Daha önceleri hayaldi ama artık bazı sorunlarımız çözüldü ve çalışmalar halen sürüyor. Kastamonu’nun geleceği için, yarınlarımız için Kastamonu’da engel yok diye çıktığımız bu yolda amacımıza ulaşmak için siz değerli engelli dostları ile birlikte gelinen nokta yarınlarımız için umut veriyor. !Kastamonu’da engel yok! diye çıktığımız bu yolda özellikle çevre illere nazaran engelli yaşanabilirliği bizleri mutlu ediyor. Yaklaşık 20 dönümün üzerine kurulacak Engelli Yaşam Merkezi için çalışmalar sonuçlandı ve yakın zamanda başlanacak. Bu kompleksle Kastamonu’da engel yok diyebilmek artık daha mümkün olacak" dedi.

Konuşmanın ardından havaya balon bırakıldı.