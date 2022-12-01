Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, Bandırma Belediyesi ve Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, şehirdeki engelli dernek yönetimleri ve üyelerine yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, Bandırma Belediyesi ve Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, şehirdeki engelli dernek yönetimleri ve üyelerine yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Bandırma’da bir otelin kahvaltı salonunda gerçekleşen organizasyona; engelli derneklerin, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Abdul Haluk Çetin ve Meclis Üyeleri katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü onuruna düzenlenen kahvaltı programında, Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Derneği Ritim Grubunun gösterisi sonrası Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Erdal Dumrul "Bandırma İl Olmalı" isimli şiiri okudu. Engelli Marşının da okunduğu organizasyonda Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Bandırma Belediyesi olarak engelli kardeşlerimin ve sevgili ailelerinin her tür sorunlarının giderilmesi, taleplerinin karşılanması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sevgi her engeli aşar. Tüm engelleri el birliğiyle aşacak, gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız" dedi.