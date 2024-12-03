Samsun Yakakent Anadolu Lisesi’nde "Dünya Engelliler Günü" çerçevesinde düzenlenen “Nasıl başardık” konulu söyleşide engelliler, başarı hikayelerini anlattı.

Aralarında avukat, öğretmen, memur ve spor yöneticisinin bulunduğu “Nasıl başardık” konulu söyleşi Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. İngilizce Öğretmeni Naim Okay moderatörlüğünde tüm okul öğrencilerinin katıldığı söyleşide zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Görme engelli Türkçe öğretmeni olan Elif Kocabaş bağlama eşliğinde türküleri ile neşeli anlar da yaşattı.

Nasıl görme engelini aşıp avukat olduğunu anlatan Avukat Hüseyin Cebeci, görme engelinden dolayı lise hayatına 5 yıl ara verdiğini, İngiltere’de görme engelli bir kişinin motor tasarladığı haberini duyunca okumaya karar verdiğini söyledi. Ortopedik engelli olan emekli edebiyat öğretmeni Nazmi Kaşıkcı, yazdığı 4 kitapla hayata nasıl tutulduğunu etkili bir anlatımla öğrencilere aktardı.

Emekli maliye memuru şimdilerde iki özel okulda satranç öğretmenliği de yapan Bafra Sakatlar Derneği Başkanı Recep Köksal da üniversite hayatı için Ankara’ya gidişini, yaşadığı zorlukları, satranç sporuna nasıl başlayıp birincilikle kazandığını zaman zaman esprili zaman zaman da dramatik şekilde öğrencilere anlattı.

Yapılan söyleşide salonda bulunanların, bu başarı hikayeleri karşısında gözleri yaşardı. Emekli öğretmen Nazmi Kaşıkçı’nın, öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla etkinlik son buldu.