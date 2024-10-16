Fiziksel engelli M. Emre Öncel hayatında yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yazdığı kitabı makamında ziyaret ettiği Dalama Kaymakamı Mesut Yakuta’yı hediye etti.

Fiziksel egelli M. Emre Öncel yaşadığı tüm zorluklara rağmen “Umuda Yolculuk” isimli kitabını yazdı. Engelinden dolayı söyledikleri annesi tarafından kaleme alınan ve kitap haline getirilen M. Emre Öncel Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta’yı makamında ziyaret etti. Kitabını Kaymakam Yakuta’ya imzalayarak hediye eden M. Emre Öncel hedefinin kısa süre sonra ikinci kitabını çıkarmak olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Mesut Yakuta, Emre Öncel’i bu anlamlı çalışmasından dolayı kutladı. Kaymakam Yakuta, Öncel’in bu azim ve çalışmasının herkese örnek olması gerektiğini belirtti.