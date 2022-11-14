Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2023 yılının birinci dönemine ait hibe programı açıklandı. Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 90 bin TL’ye kadar, eski hükümlülere ise 70 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı açıklandı.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2023 yılının birinci dönemine ait hibe programı açıklandı. Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 90 bin TL’ye kadar, eski hükümlülere ise 70 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı açıklandı.

İş Kurumu, iş hayatında özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli ve eski hükümlü kişilerin işgücüne dâhil olmaları amacıyla yürüttükleri proje ile kendi işini kurma fırsatı sunuyor. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak, işe ve işyerine uyumunun sağlanması, korumalı işyeri desteği gibi projeler hayata geçiriliyor.

Engelliler için 5 bin TL kuruluş işlem desteği, 12 aylık işletme giderlerinin belgelenmesi karşılığında en çok fazla 60’ı olmak kaydıyla 15 bin TL’ye kadar işletme gider desteği sağlanıyor. Donanımların alınması için ise 70 bin TL’ye kadar olmak üzere toplam 90 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Eski hükümlüler için ise 70 bin TL’ye kadar kuruluş desteği verileceği kaydedildi.

2023 yılının birinci dönemine ait hibe proje başvurularının 9 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması gerektiğini duyuruldu. Engelli bireyler için İş Kurumu web sayfasında yayınlanan başvuru rehberi dikkate alınarak E-Devlet üzerinden yapılabileceğini, eski hükümlülerin ise Denetimli Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulları aracılığı ile İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri belirtildi.