Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Merkezde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, Akçil Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle vakit geçirdi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ndeki çocuklar, Dünya Yaşlılar Günü’nde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Çocuklar huzurevindeki yaşlılar için hazırladıkları hediyeleri takdim etti, mutluluklarını paylaştı. Ziyaret özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi adına düzenlendi, huzurevinde kalan vatandaşlar ise unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı.