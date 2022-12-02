Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören bedensel engelli, görme engelli ve özel 15 sporcu, velileriyle birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, “Tüm yıl boyunca yavrularımız ve ailelerimizle beraberiz. Amacımız, engellilerin engellerini ortadan kaldırmak adına faaliyetlerde bulunmak” dedi.

Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören bedensel engelli, görme engelli ve özel 15 sporcu, velileriyle birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, “Tüm yıl boyunca yavrularımız ve ailelerimizle beraberiz. Amacımız, engellilerin engellerini ortadan kaldırmak adına faaliyetlerde bulunmak” dedi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören, tamamı Türkiye şampiyonalarında yarışan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu bedensel engelli, görme engelli ve özel 15 sporcu, velileriyle birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun misafiri oldu. Sporcular ve velileriyle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendileriyle uzun süre sohbet etti. Başkan Fadıloğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve sporculara, velilere teşekkür etti.

Amacımız, engellilerin engellerini ortadan kaldırmak

Ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugün yavrularımız, aileleriyle birlikte bizi ziyarete geldiler. Ben, tüm velilerimize ve yavrularımıza teşekkür ediyorum. Tabi, bu günler bir gün olarak anılıyor ama yavrularımızı bir gün anmak mümkün değil. Tüm yıl boyunca yavrularımız ve ailelerimizle beraberiz. Kendimizin de bir engelli adayı olduğumuzu bilip, ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda tüm hemşerilerimizi duyarlılığa davet ediyorum. Allah; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hep birlikte sağlık ve huzur içerisinde yaşayacağız. Yöneticiler olarak amacımız, engellilerin engellerini ortadan kaldırmak adına faaliyetlerde bulunmak. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı hem velilerimize hem de sporcu öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanımız, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor

Milli sporcu Mustafa Aslan, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: “Görme engelliyim. Milli sporcuyum. Bugün, bu anlamlı günde Başkanımızı ziyarete geldik. Bizi ağırladığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Başkanımıza, bize verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ederiz. Başkanımız, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.”