SAMSUN (İHA) – Samsun’da engelli, yaşlı ve hastalar ambulanslar ile okullara getirilerek oylarını kullanıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte evde tedavi gören, hastanede yatan vatandaşlar ve engelliler ambulanslar ile oy kullanacakları okulları taşınıyor. Kendi imkanları ile okullara gidemeyecek durumda olan vatandaşlar, Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı ambulanslarla bulundukları yerlerden okullara naklediliyor. Ambulanstan sedyeye ve tekerlekli sandalyelere alınan vatandaşlar, buradan da vatandaşların yardımı ile oy kullanacakları kata kadar çıkartılarak, vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’nde kas erimesi tedavisi gören Ali Odabaş (79) ve eşi Billur Odabaş (75), “Hastanede tedavi görüyordum. Bugün oy kullanmak için ambulans ile okula getirildim. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Oy kullandıktan sonra yine ambulansla hastaneye gidip tedavime devam edeceğim” ifadelerini kullandılar.

Sağlık İl Müdürlüğü’ne başvurmayan yaşlılar ve engelliler ise vatandaşların yardımıyla oy kullanacakları sandıklara götürüldüler.