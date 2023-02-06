Zonguldak ve ilçelerinde beklenen olumsuz hava sebebiyle Engelli ve hamile kamu çalışanlarına 7 Şubat Salı günü idari izin verildi.

Zonguldak ve ilçelerinde beklenen olumsuz hava sebebiyle Engelli ve hamile kamu çalışanlarına 7 Şubat Salı günü idari izin verildi.

Kar yağışının etkili olması beklenen Zonguldak ve ilçelerinde Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının getireceği ulaşımda aksamalar ve buzlanma tehlikesinden dolayı engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.