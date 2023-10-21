Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde engelli ve çocuk hastaların ‘diş’ tedavi hizmetleri sunulmaya başlandı.

Engelli çocukların genel anastezi/sedasyon uygulaması ile diş tedavi hizmetleri bir süredir Adıyaman’da verilemiyordu. Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokol ile bundan sonra engelli çocukların diş tedavileri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilebilecek.

Adıyaman Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz, imzalanan protokol sonrasında ilk engelli hastanın diş çekimleri, kanal tedavisi, dolgu ve benzeri işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, engelli ve çocuk hastaların il dışına sevklerini tamamen engellemeyi hedeflediklerini söyledi.