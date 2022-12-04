Kayserili paraşütçüler; 3 Aralık Dünya engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla birlikte yamaç paraşütü ile uçtu.

Kayserili paraşütçüler; 3 Aralık Dünya engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla birlikte yamaç paraşütü ile uçtu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kayserili paraşütçüler tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte engelli olan Şefika, Murat ve Yusuf, yamaç paraşütü ile uçarak şehri havadan izleme imkanı buldu. Oldukça heyecanlı olan bireyler, uçuş boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.