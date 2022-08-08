Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla engelli vatandaşın evine giden yolda kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla engelli vatandaşın evine giden yolda kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Arvas, yaptığı hane ziyaretleri çerçevesinde İslam Mahallesi’ne bağlı Liman Küme Evlerinde ikamet eden engelli vatandaşla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Yolun toprak olması sebebiyle akülü tekerlekli sandalyesiyle evinin önünde dolaşmakta güçlük çektiğini ve rehabilitasyon için gidiş gelişlerde zorlandığını ifade eden engelli vatandaşın talebi üzerine Başkan Arvas hemen ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Arvas’ın talimatı üzerine engelli vatandaşın evine giden yolda kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Meki Arvas’a ve ekibine teşekkür eden engelli vatandaş, “Evime giden yolun toprak olması sebebiyle önünde rahat dolaşamıyor, tedavim için ilçe merkezine ve Van’a gitmekte zorluk yaşıyordum. Belediye ekipleri tarafından başlatılan yol çalışması bittikten sonra rahatça istediğim yere gidebileceğim. Allah belediye başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" dedi.