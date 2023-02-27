Sinop’ta köyde yaşayan yürüme engelli bir vatandaş, köy yollarının çakıl olması sebebiyle tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman tekerlekli sandalyenin devrilmesiyle yaralanan engellinin ailesi, evinin yollarının yapılmasını istiyor.

Sinop’ta köyde yaşayan yürüme engelli bir vatandaş, köy yollarının çakıl olması sebebiyle tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman tekerlekli sandalyenin devrilmesiyle yaralanan engellinin ailesi, evinin yollarının yapılmasını istiyor.

Sinop’un Taşmanlı köyünde yaşayan ve hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 56 yaşındaki Yaşar Öztaban, köy yollarının çakıl ve mıcır olmasından dolayı zorluklar çekiyor. Bozulduğu ve kırıldığı için her yıl yeni tekerlekli sandalye temin etmek zorunda kalan Öztaban ailesi, evlerinin yollarına asfalt veya beton yapılmasını istiyor.

"Düşüyor, hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz"

Yolların çok bozuk olduğunu, bu nedenle de tekerlekli sandalyelerin hızlı yıprandığını ve kırıldığını söyleyen oğlu Ramazan Öztaban, “Her sene bir araba değiştiriyorum, akü değiştiriyorum. Düşüyor, hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Yollar dar, bozuk ve yerde çakıl var. Araba gittiği zaman da yan yatıyor çakıl olduğu için. Buraya çakıl dökmeye gerek yok, çünkü engelli adam var burada. Yollara ne kadar çakıl dökülse de aynı, bunu düşünmeleri lazımdı. Herkes biliyor burada engelli insanın olduğunu. Devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Bebekliğinden beri engelli olduğunu, son iki yıldır hiç yürüyememeye başladığını söyleyen annesi Cevriye Öztaban, “Sıkıntıdan gidemiyoruz ki, hiç yürüyemiyor arabayla da yola çıkamıyor. Önceden gidiyordu, şimdi hiç gidemiyor. Araba yukarı kalkıyor, yan devriliyor düşüyor. Arabalar bozuluyor yollar kötü olduğu için. Akü bitiyor, kırılıyor” dedi.