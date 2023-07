Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan yürüme engelli Şükrü Doğan’a tam donanımlı akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik’in katılımıyla, Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Başkale ilçesi Yukarı Darıca Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli ve yüzde 95 yürüme engelli Şükrü Doğan’ı evinde ziyaret ederek sandalyeyi teslim etti. Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle engellileri sevindirmeye çalıştıklarını belirtti.

Engellilerin mutluluğuna ortak olduklarını dile getiren Aydoğdu, "Engelliler topluma emanettir. Tüm kardeşlerimize daima hizmet vereceğiz. Özel gereksinimli çocuklar ve yetişkin abi ablalarımızın hayır dualarını alarak onların her zaman ve her yerde yanlarında olacağız. Amcamızın bize dualarını ve mutlu olduklarını hayalinin gerçekleşmesi bizi çok mutlu etmiştir. Hakkâri engelliler derneği olarak tüm hayırseverlere teşekkür ederiz. Bu tür yardımlarımıza coğrafya fark etmeksizin devam edeceğiz. Bizler dernek yöntemi olarak her daim engelli kardeşlerimiz yanındayız" dedi.

Doğuştan Yürüme Engelli Şükrü Doğan ise hayırseverlere, Dernek Başkanı Aydoğdu ve yönetimine teşekkür etti.

Doğan, “Bundan sonra ilçede köyde cadde ve sokaklarda rahat dalaşacağım. Çok mutluyum. Bu hayalimin gerçekleşmesine sebep olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.