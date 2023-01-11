Samsun’da ticari taksi ile akülü engelli aracının karıştığı trafik kazasında engelli vatandaş hafif yaralandı.

Samsun’da ticari taksi ile akülü engelli aracının karıştığı trafik kazasında engelli vatandaş hafif yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Sokak’ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü engelli aracı ile seyir halinde olan Ümit Canik (60), Sıtkı Özenç’in (55) kullandığı ticari taksiye tampon kısmından çarparak devrildi. Kafasını yere vuran Canik’in yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Canik’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Canik, tedavinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Yaşadığı kazayı anlatan Ümit Canik, “Sabah işe gitmek için evimden çıktım. Aracımla rampadan aşağıya doğru giderken taksiyi son anda fark ettim. Sonra da aracım devrildi. Araç devrilince kafamı yere vurdum. Kafamı vurunca herkes yardımıma koştu. Ambulans ve polis geldi. İlgilenen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kazaya karışan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.