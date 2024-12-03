Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2001 yılında kaymakamlık desteğiyle okuyan ve "kır çiçeği" olarak adlandırılan kızlardan biri olan ortopedik engelli memur Suna Coşkun (37), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vefat etti.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan ortopedik engelli Suna Coşkun, 6 gün önce sağlık sorunları nedeniyle Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Coşkun, 3 Aralık Engelliler Günü’nde hayatını kaybetti. Vezirköprü’nün Kızılkese Mahallesi’nde 3 aralık Dünya Engelliler Günü’nde aile mezarlığında toprağa verilen Suna Coşkun’un cenaze törenine Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Kavak Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, kurum çalışanları, Mahalle Muhtarı Bayram Aktaş, ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

"Kır çiçeğini kaybettik"

Anneye başsağlığı dileyen Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "Suna kızımız, Vezirköprü’de ilköğreniminden sonra eğitim hayatına devam ettirdiğimiz kır çiçeklerinden birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Metanetli olun, sabırlar diliyorum. Vezirköprü’de 2001 yılında kaymakamlık yaptığı dönemde, köy kızlarının lise de okuması için Kız Öğrenci Yurdu yapılmasında öncülük ederek, aileleri ikna edip, köylerden alıp, eğitim hayatına devam ettirdiğimiz kızlarımıza ’kır çiçekleri’ adını koymuştum. Kır çiçeklerimizden bir olan yürüme engelli Suna kızımız azim etti, bütün engelleri aşarak lise eğitimini tamamladı. Daha sonra engelli kadrosundan Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev almıştı" dedi.

Anne Sevim Coşkun ise "Kızım sizi çok seviyordu. Lise eğitimi almasında çok büyük emeğiniz oldu. Kızımın cenazesine katılarak, son yolculuğunda yanımızda olarak acımızı paylaşmanız bizleri çok memnun etti. Kızım Suna da çok memnun olmuştur. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.