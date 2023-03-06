Eskişehir’de 2,5 ay önce motosikleti çalınan ve ayaklarındaki sorundan dolayı ulaşımda zorlanan simitçi Bülent Boyacı, valilikten gelecek haberi bekliyor.

Eskişehir’de 2,5 ay önce motosikleti çalınan ve ayaklarındaki sorundan dolayı ulaşımda zorlanan simitçi Bülent Boyacı, valilikten gelecek haberi bekliyor.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarında simitçilik yaparak geçimini sağlayan Bülent Boyacı’nın motosikleti geçtiğimiz aralık ayında çalındı. Ayaklarındaki problemden dolayı motosikleti ile ulaşımını sağlayan yaşlı adam, aracının bulunması polise başvursa da, geçen zaman diliminde bir sonuç elde edemedi. Eskişehir Valiliği tarafından kendisine motosiklet temin edileceğini söyleyen Boyacı, "Motosikletimin çalınmasının üzerinden 2,5-3 ay geçti hala ses seda yok. Valilikten rica ettim, ’bir motosiklet alalım’ dediler. Gerçekten çok zor durumdayım. Valilikteki arkadaşlar ilgilendiler, onlardan haber bekliyorum" dedi.