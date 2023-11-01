Mersin’de 1989 yılında geçirdiği iş kazası sonucu iki ayağını kullanamayacak hale gelen 60 yaşındaki söz yazarı ve bestekar Mustafa Telli, sazıyla hayata tutundu, engellilere umut oldu. Demans hastası olan eşi Alime Telli’ye ithafen hazırladığı ’Alimem’ adlı albümü ve klibi de yoğun ilgi gördü.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde tekerlekli sandalyesi ile yaşamını sürdüren yüzde 96 yürüme engelli Mustafa Telli, demans hastası eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Ancak bu zorlu mücadeleyi müziğe olan bağlılığı ve yaptığı bestelerle atlatmaya çalışıyor.

Saz çalma tutkusunu geniş kitlelere yayan Telli, şimdi de sanat ve müzikle ilgilenen engelli gençlere umut oluyor. Telli, Bozyazı ilçesinde ikamet eden yüzde 76 engelli genç şair Oğuzhan Martin’e de el uzatarak, ’Bozyazım’ adlı şiirini besteledi.

Bu azmiyle engellilerin hayallerine ışık tutan Telli, "Hayata hiç darılmadım, hep sarıldım" dedi. 1989 yılında fabrikada geçirdiği talihsiz iş kazası sonucu kurul raporuna göre yüzde 96 engelli durumuna düştüğünü söyleyen Teli, "Bu süreçte eşim Alime, hasta yatağımda bana kol kanat gerdi. Hep sardı, sarıldı. Eşim Alime de 10 yıldır demans hastası. Bu da derdimizin üstüne keder ekledi. Gün geçmiyor, zaman dolmuyordu. Ne yaparım ne ederim derken, gönül özünden kırık sazımın telinden yazmış olduğum sözlerimi notaya döktüm. Kah çalarak, kah yazarak kırık sazımla bu günlere geldim" ifadelerini kullandı.

"Noter tasdikli 300 eserim var"

Noter tasdikli 300 eserinin bulunduğunu, bu eserlerden birini eşi Alime Telli’ye yazdığını belirten Mustafa Telli, "Albüm çıkardım ve bu albüme ’Alimem’ ismini verdik. Üzerimde emeği geçen ve bu yolda beni yalnız bırakmayan can dostum Gürhan Ötün’e çok teşekkür ediyorum. Müziklerimi aranje eden Selçuk İspir kardeşime de sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu çalışmamın farkındalık oluşturması en büyük temennim"

Engelli bireylerden yeteneklerini keşfetmelerini isteyen Telli, "Uzun çalışmalarım sonucunda Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) üye oldum. Üyeliğimi kabul ettiler, sağ olsunlar. Bu çalışmanın diğer engelli kardeşlerim için de ilham kaynağı olması ve farkındalık oluşturması en büyük temennim. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşmalarını ısrarla öneririm. Sazımı çalmak ve söylemek bana yaşam gücü verdi ve hayata bağladı" şeklinde konuştu.