Muğla’nın Menteşe ilçesinde engelli bir şahıs parkta ölü olarak bulundu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde engelli bir şahıs parkta ölü olarak bulundu.

Olay, sabaha karşı Adliye Sarayı karşısında bulunan Ersan Gümüşalan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi parkta sulama yaparken bir şahsın bank üzerinde yattığını fark etti. Sulama yapacağı içi vatandaşı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen belediye personeli şahsın kendisine uzun süre cevap vermemesi ve hareket etmemesi üzerine durumu parkın yanında bulunan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek bildirdi. Durumun sağlık ekiplerine de bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yüzde 50 engelli Sait Karaçam’ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Karaçam’ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Karaçam’ın Muğla’nın yatağan ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi’nde yaşadığı ve Muğla Menteşe ilçesine gezmeye geldiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.