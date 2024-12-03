3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelli Ressam Ramazan Göktaş tarafından çizilen eserler Yunusemre Belediyesi’nde vatandaşlar ile buluştu. Büyük beğeni toplayan eserlerin bulunduğu sergi 6 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar ziyarete açık kalacak.

Yunusemre Belediyesi, ilçede kültür ve sanata önem veren çalışmalarını sürdürüyor. 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Yürüme Engelli Ressam Ramazan Göktaş’ın eserleri Yunusemre Belediyesi’nde sergilenmeye başladı. ’Kalem ve kâğıdın düeti’ adlı sergi, Yunusemre Belediyesi binasında açıldı. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan, Ali Gök’ün yanı sıra ilgili birim müdürleri ve CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, “Yunusemre Belediyesi, Semih Balaban’ın Başkanlığında hem kültür-sanat etkinliklerine hem de ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza değer veriyor. Engelli vatandaşlarımıza da alan açarak onları hayata bağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Toplumumuzun tamamının yanında olduğumuz gibi engelli bireylerimizi de desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Engelleri vatandaşlarımızla aşacağız”

Kalem ve kağıdın düeti isimli serginin açılışında konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan da konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hepimiz engelli adayıyız. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Aslında engeller zihindedir. Engelleri vatandaşlarımıza vereceğimiz destekle aşacağız” dedi.

Ressam Ramazan Göktaş da Yunusemre Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sergi sonunda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Göktaş’a plaket ve çiçek sundu.