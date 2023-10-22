Eskişehir’de engelli rampasının önüne park edilen otomobil, tekerlekli sandalyeyle, bisikletle ve bebek arabasıyla geçmek isteyen vatandaşlara engel oldu.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde engelli rampasının önüne park edilen 26 DR 839 plakalı araç, çevreden geçen vatandaşların tepkisini topladı. Engelli rampasının önüne park edilmesinden dolayı tekerlekli sandalyeyle, bisikletle ve bebek arabasıyla geçmek isteyen vatandaşlara zorluk çıkartan otomobil, dakikalarca bırakıldığı yerden alınmadı. Mahalle halkı, bu şekilde engelli rampalarının önünün sıkça kapatıldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.