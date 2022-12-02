Eskişehir’de Dünya Engelliler Günü çerçevesinde jandarma ekipleri ile engelli öğrencilerin bir araya geldiği programda eğitimli köpekler gösteri yaptı.

Eskişehir’de Dünya Engelliler Günü çerçevesinde jandarma ekipleri ile engelli öğrencilerin bir araya geldiği programda eğitimli köpekler gösteri yaptı.

Jandarma ekiplerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Odunpazarı ilçesinde bulunan Dr. Safa Halaç İlkokulu ve Ortaokulu’nda program düzenlendi. Etkinlikte engelli öğrencilere jandarma birimleri tanıtıldı. Engelli öğrencilere bomba arama ve asayiş köpekleriyle yapılan gösterilerinin ardından çeşitli hediyeler dağıtıldı.